«Світ достатньо сильний, щоб покарати Росію» – Зеленський про «юридичний Рамштайн»

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 5 березня підбив підсумки юридичної конференції United for Justice, яка відбулася протягом цього тижня.

«Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої держави, проти наших людей», – заявив він.

За словами Зеленського, мають бути покарані всі, хто в будь-який спосіб причетний до російської агресії.

«Це не просто якась мрія про справедливість. Це робота, яка вже ведеться. Це домовленості, яких ми вже досягаємо. Це інституції, які вже працюють і будуть працювати ще активніше заради відновлення справедливості. Заради покарання винних в агресії. Світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну. І ми дамо світу достатню сміливість та достатній інструментарій, щоб покарання відбулося», – сказав голова держави.

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Він також подякував партнерам України за допомогу в побудові юридичної взаємодії, щоб «відповідні вироки все ж прозвучали й були реалізовані».

Конференція United for Justice пройшла у Львові з метою об’єднати зусилля світу в питаннях притягнення до відповідальності Росії за скоєні нею злочини в Україні. Цей захід назвали «юридичним Рамштайном» за аналогією із форматом зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

Участь у «юридичному Рамштайні» взяли міжнародні експерти, представники української влади різних рівнів.