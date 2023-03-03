До України приїхала група генеральних прокурорів країн-партнерів – ОП

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Львівщину зустрівся з генеральними прокурорами кількох держав-партнерів України та представниками міжнародних інституцій, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Серед тих, хто був присутній на зустрічі: генеральний прокурор США Меррік Гарланд, посол США з особливих доручень у сфері глобального кримінального правосуддя Бет ван Шаак, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, міністр юстиції, голова Офісу прокурора Євросоюзу Лаура Кевеші, генеральний прокурор Іспанії Альварес Гарсія Ортіс, генеральний прокурор Великої Британії Вікторія Прентіс, генеральний прокурор Естонії Андрес Пармас, генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс, генеральний прокурор Литви Ніда Грунскіне, спеціальний представник з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Праміла Паттен.

Зеленський назвав приїзд прокурорів до України «надзвичайно важливим сигналом для українського суспільства, яке прагне справедливості», цитує ОП.

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«Звичайно, важливим є механізм компенсації. Але справжня справедливість – це коли всі люди, які є винними, будуть притягнуті до відповідальності за законом. Це дуже важливо», – заявив він.

Конференція United for Justice у Львові 3 березня має на меті об’єднати зусилля світу в питання притягнення до відповідальності Росії за скоєні нею злочини в Україні. Цей захід назвали «юридичним Рамштайном» за аналогією із форматом зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

Участь у «юридичному Рамштайні» беруть міжнародні експерти, представники української влади різних рівнів.

На початку січня цього року Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту підтримати створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Відповідну резолюції ухвалив Європарламент.