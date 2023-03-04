Ракетний удар по Запоріжжю: кількість жертв знову зросла – рятувальники

Рятувальники продовжують пошук постраждалих внаслідок ракетного удару російської армії по житловому будинку в Запоріжжі, йдеться в повідомленні пресслужби ДНСУ в телеграмі в суботу, 4 березня.

«Комунальні служби вивезли понад 511 тонн будівельних уламків. Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 100 мешканцям будинку та родичам постраждалих. Координацію сил та засобів здійснює мобільна оперативна група ДСНС України», – повідомляє пресслужба.

Наразі ДСНС вдалось врятувати 11 осіб, чотири кота й собаку, уточнили рятувальники.

Також бійці ДНС деблокували тіла 11 загиблих, серед яких 8-місячна дитина. Дівчинка загинула разом з родиною.

Росія завдала ракетного удару по будинку в Запоріжжі в ніч на 2 березня, внаслідок чого будинок частково зруйнований. За даними місцевої прокуратури, попередньо була використана ракета ЗРК С-300.

Правоохоронці почали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Російські військові обстрілюють Запоріжжя упродовж багатьох місяців. Близькість лінії фронту дозволяє їм обстрілювати обласний центр переробленими для наземного застосування ракетами С-300, які не можуть бути збиті наявними в українських військових засобами ППО. Ці ракети, конструктивно призначені для ураження повітряних цілей, не мають високої точності під час стрільби по наземних обʼєктах.