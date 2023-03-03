Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Кількість загиблих через ракетний удар РФ у Запоріжжі зросла до 5 – ОВА

Ще 10 людей вважаються зниклими безвісти

Кількість людей, які загинули внаслідок ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку в Запоріжжі в ніч на 2 березня, зросла до п’яти, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

«На цей час ще 10 людей вважаються зниклими безвісти. Вісім людей травмовано», – написав він у телеграмі вранці 3 березня.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються, додав голова ОВА.

Росія завдала ракетного удару по будинку в Запоріжжі в ніч на 2 березня, внаслідок чого будинок частково зруйнований. За даними місцевої прокуратури, попередньо була використана ракета ЗРК «С-300».

Правоохоронці почали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Російські військові обстрілюють Запоріжжя упродовж багатьох місяців. Близькість лінії фронту дозволяє їм обстрілювати обласний центр переробленими для наземного застосування ракетами С-300, які не можуть бути збиті наявними в українських військових засобами ППО. Ці ракети, конструктивно призначені для ураження повітряних цілей, не мають високої точності під час стрільби по наземних обʼєктах.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG