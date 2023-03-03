Кількість загиблих через ракетний удар РФ у Запоріжжі зросла до 5 – ОВА

Кількість людей, які загинули внаслідок ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку в Запоріжжі в ніч на 2 березня, зросла до п’яти, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

«На цей час ще 10 людей вважаються зниклими безвісти. Вісім людей травмовано», – написав він у телеграмі вранці 3 березня.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються, додав голова ОВА.

Росія завдала ракетного удару по будинку в Запоріжжі в ніч на 2 березня, внаслідок чого будинок частково зруйнований. За даними місцевої прокуратури, попередньо була використана ракета ЗРК «С-300».

Правоохоронці почали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Російські військові обстрілюють Запоріжжя упродовж багатьох місяців. Близькість лінії фронту дозволяє їм обстрілювати обласний центр переробленими для наземного застосування ракетами С-300, які не можуть бути збиті наявними в українських військових засобами ППО. Ці ракети, конструктивно призначені для ураження повітряних цілей, не мають високої точності під час стрільби по наземних обʼєктах.