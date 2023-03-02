Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 4 – прокуратура

«Попередньо ракета ЗРК «С-300» влучила по п’ятиповерховому будинку, внаслідок чого відбулося його руйнування»

У Запоріжжі до чотирьох зросло число загиблих внаслідок російського удару по багатоповерховому житловому будинку, повідомила обласна прокуратура.

За повідомленням, ще вісім людей поранені, п’ятеро вважаються зниклими безвісти, серед них – дитина. Уламками і вибуховою хвилею пошкоджені інші багатоповерхівки, розташовані поряд, а також автотранспорт місцевих жителів.

У прокуратурі повідомили про початок розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

«За даними слідства, 2 березня 2023 року близько 01:30 збройні сили країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, знову здійснили обстріл одного з житлових кварталів Запоріжжя. Попередньо ракета ЗРК «С-300» влучила по п’ятиповерховому будинку, внаслідок чого відбулося його руйнування», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що на місці події працюють слідчі, триває пошуково-рятувальна операція.

Раніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомляв, що троє з поранених перебувають у тяжкому стані.

Російські військові обстрілюють Запоріжжя упродовж багатьох місяців. Близькість лінії фронту дозволяє їм обстрілювати обласний центр переробленими для наземного застосування ракетами С-300, які не можуть бути збиті наявними в українських військових засобами ППО. Ці ракети, конструктивно призначені для ураження повітряних цілей, не мають високої точності під час стрільби по наземних обʼєктах.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG