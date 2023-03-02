Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 4 – прокуратура

У Запоріжжі до чотирьох зросло число загиблих внаслідок російського удару по багатоповерховому житловому будинку, повідомила обласна прокуратура.

За повідомленням, ще вісім людей поранені, п’ятеро вважаються зниклими безвісти, серед них – дитина. Уламками і вибуховою хвилею пошкоджені інші багатоповерхівки, розташовані поряд, а також автотранспорт місцевих жителів.

У прокуратурі повідомили про початок розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

«За даними слідства, 2 березня 2023 року близько 01:30 збройні сили країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, знову здійснили обстріл одного з житлових кварталів Запоріжжя. Попередньо ракета ЗРК «С-300» влучила по п’ятиповерховому будинку, внаслідок чого відбулося його руйнування», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що на місці події працюють слідчі, триває пошуково-рятувальна операція.

Раніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомляв, що троє з поранених перебувають у тяжкому стані.

Російські військові обстрілюють Запоріжжя упродовж багатьох місяців. Близькість лінії фронту дозволяє їм обстрілювати обласний центр переробленими для наземного застосування ракетами С-300, які не можуть бути збиті наявними в українських військових засобами ППО. Ці ракети, конструктивно призначені для ураження повітряних цілей, не мають високої точності під час стрільби по наземних обʼєктах.