Війська РФ уночі обстріляли Запоріжжя, є загиблі – влада

Унаслідок здійсненого вночі 2 березня військами РФ ракетного обстрілу Запоріжжя є загиблі та поранені, повідомляє місцева влада та Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Унаслідок ракетного удару сталося руйнування з пʼятого по перший поверхи п’ятиповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду. Станом на 04:30 врятовано 8 осіб, яких для огляду госпіталізовано та 20 осіб евакуйовано. З-під завалів деблоковано одну загиблу людину. Всього до пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 90 осіб, у тому числі 3 психологи, та 24 одиниці техніки», – інформують рятувальники.

За попередньою інформацією, яку наводить секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, загиблих двоє. «Повна інформація про наслідки атаки ще встановлюється», – додав він.

Російські військові обстрілюють Запоріжжя упродовж багатьох місяців. Близькість лінії фронту дозволяє їм обстрілювати обласний центр переробленими для наземного застосування ракетами С-300, які не можуть бути збиті наявними в українських військових засобами ППО.