Число загиблих унаслідок нічного удару сил РФ по Запоріжжю зросло

Щонайменше до трьох зросло число загиблих унаслідок ракетного удару, якого російські військові завдали по Запоріжжю. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Зараз тривають пошуково-рятувальні роботи. На цей час відомо вже про трьох загиблих людей. На восьму ранку було врятовано 11 людей», – сказав Куртєв.

Госпіталізовані семеро жителів постраждалого будинку, з них троє перебувають у дуже тяжкому стані, четверо – в стані середньої тяжкості, серед них вагітна жінка.

Російські військові обстрілюють Запоріжжя упродовж багатьох місяців. Близькість лінії фронту дозволяє їм обстрілювати обласний центр переробленими для наземного застосування ракетами С-300, які не можуть бути збиті наявними в українських військових засобами ППО. Ці ракети, конструктивно призначені для ураження повітряних цілей, не мають високої точності під час стрільби по наземних обʼєктах.