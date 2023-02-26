У Запоріжжі в багатоквартирному будинку стався вибух, постраждала жінка – рятувальники

У суботу, 25 лютого, у багатоквартирному будинку Запоріжжя пролунав вибух, йдеться в повідомленні Головного управління ДСНС у фейсбуці.

За словами рятувальників, інцидент трапився близько 9.40 ранку в дев’ятиповерхівці в Дніпровському районі Запоріжжя. Газоповітряна суміш вибухнула у квартирі на другому поверсі, внаслідок чого сталося руйнування конструкцій будинку.

Фахівці ДСНС також зазначають, що у сусідній квартирі перебувала сім’я. Чоловік, почувши вибух, згадав про правило двох стін, відвів доньку та дружину у ванну кімнату, а сам побіг надавати допомогу.

«Чоловік виявив невелике займання шафи і підлоги, загасив його за допомогою підручних засобів. На підлозі помітив літню жінку, яку взяв на руки та відніс у ванну кімнату. Потім, аби переконатися, що інші постраждалі в оселі відсутні, чоловік обійшов квартиру і почув шипіння з кухні. Сміливець відсунув газову плиту та перекрив вентиль», – йдеться у повідомленні.

Завдяки небайдужому чоловіку вдалося уникнути подальших руйнувань. Постраждалу 75-річну жінку госпіталізували. На місці інциденту працювали двадцять рятувальників та чотири одиниці техніки ДСНС, уточнили рятувальники.

Зазначимо, 9 лютого стало відомо про вибух у Києві. За повідомленнями міської влади, він стався на території колишнього заводу в Дарницькому районі столиці. Національна поліція згодом повідомила попередню версію, за якою в будівлі вибухнув газовий балон.