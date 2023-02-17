У Севастополі чули вибух, російська влада знову заявила про атаку БПЛА

У центральній частині окупованого Севастополя 17 лютого близько 4:00 за місцевим часом (це 5:00 за Києвом) було чутно гучний звук, схожий на приглушений артилерійський постріл або вибух, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Крім того, телеграм-канал « Крымский ветер» із посиланням на місцевих жителів повідомив, що звук, схожий на вибух, було чутно в районі вулиці Лукомської, на проспекті Генерала Острякова та в Камишовій бухті, а також у Балаклаві.

Підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російські ППО «збили безпілотник».

«Сьогодні рано-вранці в районі Балаклавської ТЕС сили ППО збили безпілотник. Пошкоджень ТЕС немає», – написав Развожаєв у телеграмі.

16 лютого кореспонденти Крим.Реалії повідомляли, що близько 5-ї години ранку за місцевим часом пролунало кілька вибухів над районами, в яких розташовані російські військові частини. Зокрема, о 05:14 у центральній частині Севастополя було чути пуск ракети та наступний гучний вибух. Найсильніший вибух пролунав о 6:15 ранку.

Після цього російський голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив про атаку «укробезпілотників» на місто. За його словами, сили ППО РФ із ночі 16 лютого збили «кілька українських безпілотників» поблизу берегів Криму та Севастополя.

Починаючи із серпня 2022 року в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» та «роботою ППО». Російський голова Криму Сергій Аксьонов назвав безпілотники «основною загрозою» для окупованого півострова.