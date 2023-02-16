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В Армянську було чутно вибухи. В Аксьонова це пояснили навчаннями

Селище Новофедорівка, де на території аеродрому у серпні минулого року сталися вибухи. Фото ілюстративне

Вибухи в Армянську, про які повідомили телеграм-канали, пов'язані з навчаннями військових РФ. Про це заявив радник російського глави Криму з питань інформаційної політики Олег Крючков.

«Стосовно Армянська. На північ від міста наші підрозділи проводять бойове злагодження з використанням різних боєприпасів», – написав він у телеграмі.

Раніше кримські телеграм-канали опублікували фото та відео ймовірних вибухів в Армянську на півночі Криму. Кадри з'явилися як у проросійських, так і проукраїнських пабліках. Про вибухи також повідомляли жителі міста.

Сьогодні вранці звуки вибухів чули також жителі Севастополя. Зокрема, о 05:14 у центральній частині міста було чути пуск ракети і гучний вибух, від якого затремтіли шибки у вікнах, повідомляв кореспондент Крим.Реалії.

Пізніше російський глава Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що сили протиповітряної оборони РФ збили «кілька українських безпілотників» поблизу берегів Криму.

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