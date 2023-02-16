Російська влада: українські безпілотники атакували Севастополь

Підконтрольний Росії глава окупованого Севастополя Михайло Развожаєв 16 лютого прокоментував ранкові вибухи в Севастополі, заявивши про два «збитих безпілотники над морем». За його словами, російські сили протиповітряної оборони «продовжують відбивати атаку».

«Знову атака українських безпілотників. Ситуація зараз: збиті два БПЛА над морем. Наші сили та засоби ППО продовжують відбивати атаку», – написав Развожаєв.

Українські військові поки що не коментували цей інцидент.

Раніше кореспонденти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомляли, що близько 5-ї ранку за місцевим часом (четверта ранку за Києвом) пролунало кілька вибухів над районами, в яких розташовані російські військові частини. Зокрема, о 05:14 у центральній частині Севастополя було чути пуск ракети та гучний вибух. Найсильніший вибух пролунав о 6:15.

Напередодні у Севастополі були чути гучні звуки, схожі на запуск ракет. Тоді Развожаєв пояснив їх «тренуванням засобів ППО» та «плановим виконанням вправ зі стрільби».

Із серпня 2022 року в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» та «роботою ППО». Російський глава Криму Сергій Аксьонов назвав безпілотники «основною загрозою» для окупованого півострова.