У Севастополі заявили про збиття безпілотника над містом

У Севастополі в окупованому Росією Криму в ніч на 16 січня пролунали звуки вибухів, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«У центральній частині Севастополя було чути гучний і виразний вибух-хлопок, схожий на спрацювання системи ППО, від якого затремтіли шибки у вікнах», – повідомляє кореспондент.

Цю інформацію також підтверджують російські й кримські телеграм-канали.

«Над Севастополем відпрацювало ППО. Імовірно, збито безпілотника», – написав телеграм-канал «ЧП Севастополь».

Підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив, що над містом збитий безпілотний літальний апарат.

Починаючи з серпня, в Криму і Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО». Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов назвав безпілотники «основною загрозою» для Криму.