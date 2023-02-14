Російський перевізник планує запустити 10 додаткових поїздів до Криму

Представник російського перевізника «Гранд Сервіс Експрес» Альберт Садретдінов заявив, що з травня 2023 року планується запустити 10 додаткових поїздів до Криму. Про це повідомляють російські та кримські ЗМІ, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Для збільшення пасажиропотоку до Криму в травні буде запущено додаткові п’ять пар поїздів далекого прямування, у тому числі з Мурманська та Челябінська», – цитує Садретдінова російське державне агентство «РИА Новости Крым».

При цьому Садретдінов очікує, що у 2023 році пасажиропотік до Криму зросте до 5,5 мільйона осіб, у тому числі на 3 мільйона – у літній період.

Минулого року повідомлялося, що до Сімферополя з 12 грудня запустили додатковий потяг із Москви.

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У вересні підконтрольний голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що протягом літніх місяців 2022 року в Криму відпочили понад 4,2 мільйона туристів, що на 19 відсотків нижче за минулорічні показники. Перевірити ці дані із незалежних джерел неможливо.

Керченський міст, на якому 8 жовтня стався вибух, з’єднує тимчасово окупований український півострів Крим із територією РФ. Він активно використовувався Кремлем для підкріплення російської армії у війні проти України.

9 жовтня розвідка Великої Британії повідомила, що зусилля Росії з ремонту Кримського (Керченського) мосту продовжуються, але він навряд чи буде повністю запущений принаймні до вересня 2023 року.