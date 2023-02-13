Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

У Севастополі помітили серію листівок із закликами вступати в армію РФ

Раніше були повідомлення про те, що в громадському транспорті Сімферополя агітували за участь у ПВК «Вагнер»

У Севастополі російська окупаційна влада розмістила листівки із закликом записуватися на військову службу до армії РФ і написом «Пора zаканчиvать», повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Повідомляється, що агітаційні матеріали розклеїли у громадському транспорті, на стінах будівель, а також у медичних закладах, на ринках та у військових культурних установах.

На листівках написи «Спецоперация» (так росіяни називають війну в Україні – ред.), «Пора zаканчиvать», «Приходи, если ты спец». Новим у російських агітматеріалах є те, що «звільнені раніше через недотримання контракту розглядаються». Автори також обіцяють «грошове забезпечення» та «статус учасника бойових дій».

Російські агітматеріали у Севастополі, 13 лютого 2023 року
Російські агітматеріали у Севастополі, 13 лютого 2023 року

Окупаційна влада Севастополя також розмістила на центральних вулицях агітаційні плакати з воєнною рекламою. За словами співробітників місцевого пункту відбору на військову службу за контрактом, найбільш дефіцитні кадри: сержанти, прапорщики, мічмани та старшини.

Раніше були повідомлення про те, що в громадському транспорті Сімферополя агітували за участь у ПВК «Вагнер» – компанію найманців, які беруть участь у війнах в Україні та Сирії, а також у конфліктах у країнах Африки.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG