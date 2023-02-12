«Росія пропагує культ війни та насильства для дітей». Мілітаризація дитинства в окупованому Криму

СІМФЕРОПОЛЬ – Російська влада все наполегливіше впроваджує ідеологію «русского мира» серед дітей і підлітків на території окупованого Криму. Мілітаризація системи освіти набирає обертів, зазначають експерти. Як це відбувається і для чого – читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

У Криму запропонували ввести для школярів у програму курс про «спецоперацію» (так у Росії називають повномасштабну війну проти України – ред.).

«Якщо діти почнуть вивчати цю тему в школах зараз, то у них буде можливість отримувати об'єктивну інформацію», – заявила депутатка підконтрольної Росії Сімферопольської міської ради, директорка школи №44 Гульнара Муртазаєва.

«Інформаційна війна серйозна, діти цілодобово сидять у гаджетах. Я б на цьому етапі запропонувала, і ми в нашій школі з цим стартанемо з другого півріччя, до позаурочної діяльності з історії включити курс, присвячений темі сьогоднішніх реалій», – зазначила Муртазаєва.

На думку заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, за цими посилами стоять російські спецслужби.

Доручення озвучити такий «посил» зроблено, звичайно ж, на тлі успіхів України у війні, розв'язаній агресором – Росією

«Упевнений, що не самі вчителі це вигадали. Це спецслужби окупаційної влади «запропонували» директору, кримській татарці, виступити з пропозицією – запровадити у школах Криму позаурочне навчання, присвячене темі «сьогоднішніх реалій». Чи могла директорка школи для кримських татар сказати про людиноненависницький режим, встановлений у Криму? Щодо репресій стосовно корінного народу України, представники якого отримують по 10-20 років в'язниці за нескоєні злочини? Про те, що понад сто людей засуджено ні за що, у них залишається вдома близько 300 дітей, які не досягли 18 років, серед них четверо дітей першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, засудженого на 17 років? Звичайно, директорка могла це сказати і поповнити лави невинних політичних в'язнів. Доручення озвучити такий «посил» зроблено, звичайно ж, на тлі успіхів України у війні, розв'язаній агресором – Росією. Перемоги за 2-3 дні не вийшло, затягнулося на рік, можливо, цим не обмежиться. Але переможе у цій війні за світовий правопорядок лише Україна, за підтримки багатьох країн світу», – прокоментував ситуацію Крим.Реалії заступник голови Меджлісу.

На думку керівника Кримськотатарського ресурсного центру Ескендера Барієва, подібні ініціативи директора школи мають бути засуджені.

«Невже ця горе-директорка має коротку пам'ять про долю своєї сім'ї, свого народу, який знищується окупантами протягом 240 років? Впевнений в одному, що такі люди не втечуть від правосуддя», – зазначив експерт.

Новий підручник з розділом про «спеціальну військову операцію» («СВО») може з'явитися в російських школах, а також у школах окупованого Криму, з наступного навчального року.

«Щодо підручників історії, я думаю, що про це треба рано розповідати. [Діти] 15-16 років вже мають свою точку зору, до них важко достукатися», – вважає голова проросійської громадської організації ветеранів кримінально-виконавчої системи Криму та Севастополя Олександр Дорохін.

Курс про війну Росії проти України з'явиться також і у російських вишах.

Переписування історії, заборона пропаганди в освіті? Ні, не чули

«Російські студенти з 1 вересня почнуть вивчати «нову історію Росії та України». Міносвіти затвердило нову концепцію викладання історії Росії у вишах. Україна у ній називається «антиРосією», а «СВО» – неминучістю. На думку авторів методички, у такий спосіб Росія «захистила» Крим і Донбас, які Україна хотіла «повернути за допомогою НАТО». Переписування історії, заборона пропаганди в освіті? Ні, не чули», – прокоментував новину блогер Асан Кадиров.

Представниця президента України в АРК Таміла Ташева наголошує, що «патріотичне виховання», яке просуває Росія на тимчасово окупованих українських територіях, по суті «є способом виправдати неспровоковану агресію Росії проти України перед найбільш уразливою до психологічного впливу частиною населення».

Культ війни та насильства Росія пропагує для дітей як щось нормальне

«Наших дітей готують не до наукових відкриттів та освітніх звершень у майбутньому. Їх «виховують» як солдатів, просувають отруйний наратив, що Європа та їхня рідна держава Україна – це вороги, з якими треба боротися зі зброєю в руках. Культ війни та насильства Росія пропагує для дітей як щось нормальне, а також нав'язує толерантне ставлення до злочинів радянського режиму», – зазначає Ташева.​

Активну мілітаризацію дитинства російська влада починає проводити на тимчасово підконтрольній їм території Херсонської області.

«Перші два кадетські класи з'являться у Скадовську, також вони почнуть працювати у Генічеську та інших районних центрах, у тестовому режимі їх відкриють навесні, а повністю вони почнуть працювати до початку нового навчального року», – розповів підконтрольний Росії очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо.

За спостереженнями керівника Центру громадянської освіти «Альменда» Валентини Потапової, мілітаризація дитинства тут триває за кримським сценарієм.

Ми фіксуємо участь і загибель кримчан в армії РФ, яким на момент окупації було 13 років

«Це підтверджує факт, що на Херсонщині використовують кримський сценарій індоктринації дітей. Механізми зміни сприйняття дійсності та мілітаризації були відпрацьовані у Криму за дев'ять років філігранно. Ми фіксуємо участь і загибель кримчан в армії РФ, яким на момент окупації було 13 років. І зараз вони гинуть за «нову батьківщину». Метою кадетських класів є підготовка до служби в армії. Тож треба терміново звільняти Херсонську область, рятувати дітей», – зазначає громадська діячка.

Подібну думку в коментарі Крим.Реалії висловила виконавча директорка ГО «Платформа прав людини», українська правозахисниця з Херсонської області Олександра Степанова.

Насправді на Херсонщині вони продовжують те, що почали в Криму після окупації

«Найкращий спосіб – не перевиховати, а виховати. Саме цим вони планують займатися. А свідчить це лише про одне – їм потрібне нове покоління з культом війни у голові. Ненависть до західних країн – мета цього заходу, на мою думку. Насправді на Херсонщині вони продовжують те, що почали в Криму після окупації. Крім того, що вони хочуть «дресирувати» собі подібних, діти також є сполучною ланкою із сім'ями – з батьками. Тому я думаю, що наслідки всіх цих процесів можуть бути досить серйозними. Але я вірю в перемогу України вже цього року, тож вірю, що вони просто не встигнуть зомбувати наших українських дітей», – зазначила правозахисниця.

Кримський громадський діяч, засновник громадського руху «Кримський народний фронт» Сергій Акімов упевнений, що політика мілітаризації суспільства та агресивної політики з боку Кремля вже призвела до міжнародної ізоляції не лише російської держави, а й росіян.

«Ми бачимо, що Захід зайняв принципову позицію у своїй підтримці України. Навіть під час Холодної війни не було такого неприйняття у світі громадян СРСР, як зараз росіян. Росіян лають і женуть звідусіль. Сама «спецоперація» великих перемог не досягла. Але про це не напишуть у нових російських підручниках історії», – наголосив у коментарі Крим.Реалії громадський діяч.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни проводять заходи щодо підвищення іміджу військової служби в Росії. За попередньою інформацією, юнаки, які мають відповідну підготовку, матимуть можливість обіймати первинні керівні (сержантські) посади у разі призову на військову службу, повідомляє Центр національного спротиву.