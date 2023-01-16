Підконтрольна Росії влада Севастополя знову заявила про збитий безпілотник

Підконтрольний Росії голова окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив про ще одну атаку безпілотників. За його словами, російські системи протиповітряної оборони збили БПЛА на підльоті до Бельбека.

«Знову атака безпілотників. Системи ППО збили БПЛА над морем у напрямку до Бельбека», – написав Развожаєв у своєму телеграм-каналі.

Раніше в ніч проти 16 січня кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив про потужний звук вибуху в Севастополі. Пізніше Развожаєв заявив про збитий над містом безпілотник.

Про те, кому належить збитий БПЛА, не уточнюється. Офіційних коментарів російських і українських військових щодо цієї ситуації поки що немає.

Починаючи із серпня, у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО». Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов назвав безпілотники «основною загрозою» для півострова.