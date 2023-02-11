Рятувальники дали українцям поради, як не замерзнути під час похолодання

Рятувальники закликати українців дотримуватися простих правил, щоб не замерзнути, коли на вулиці почались морози, пише в телеграмі Державна службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Поради від рятувальників:

одяг повинен бути теплим, але не обмежувати рухи;

на вулицю не варто виходити голодним;

необхідно утримуватися від алкоголю;

не пити часто та багато гарячих напоїв;

не користуватися зволожуючим кремом менше ніж за годину до виходу на вулицю.

В Укргідрометцентрі повідомили, що в ніч на 11 лютого стовпчики термометрів подекуди опустяться до мінус 22 градусів.

«Мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 9-14° морозу, у центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-22°, на крайньому півдні країни 3-8° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла», – йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

У Києві вночі очікувалось 10-12° морозу, вдень близько 0°.

За прогнозами синоптиків, потеплішає вже на вихідних.