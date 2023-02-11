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Рятувальники дали українцям поради, як не замерзнути під час похолодання

Рятувальники закликали дотримуватися простих правил, щоб не замерзнути під час похолодання

Рятувальники закликати українців дотримуватися простих правил, щоб не замерзнути, коли на вулиці почались морози, пише в телеграмі Державна службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Поради від рятувальників:

  • одяг повинен бути теплим, але не обмежувати рухи;
  • на вулицю не варто виходити голодним;
  • необхідно утримуватися від алкоголю;
  • не пити часто та багато гарячих напоїв;
  • не користуватися зволожуючим кремом менше ніж за годину до виходу на вулицю.

В Укргідрометцентрі повідомили, що в ніч на 11 лютого стовпчики термометрів подекуди опустяться до мінус 22 градусів.

«Мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 9-14° морозу, у центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-22°, на крайньому півдні країни 3-8° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла», – йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

У Києві вночі очікувалось 10-12° морозу, вдень близько 0°.

За прогнозами синоптиків, потеплішає вже на вихідних.

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