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Новини | Суспільство

День бабака: в Укргідрометцентрі розповіли, як ставляться до його «прогнозів» про весну

Сьогодні харківський бабак Тимко провіщував прихід весни у середині березня

В Укргідрометцентрі кажуть, що до серйозних наукових прогнозів «віщування» бабака про весну не має ніякого відношення.

Синоптики наголошують, що цей вид треба берегти разом із українськими степами, де вони водяться. Тоді як синоптичні прогнози – це не справа тварин.

«Збереження його як виду треба здійснювати в заповідниках і припинити браконьєрське винищення, провадити інформаційну роботу серед мисливців. До серйозних наукових прогнозів та синоптики, це не має жодного відношення», – йдеться на сторінці Укргідрометцентру у фейсбуці.

Раніше сьогодні «Суспільне» повідомило, що харківський бабак Тимко провіщував прихід весни у середині березня.

Найбільше традиція відзначення «дня бабака» популярна у США. 2 лютого бабака витягують з його хатини. Якщо бабак, вилізши звідти, бачить свою тінь (тобто коли цього дня зранку надворі сонячно), то весна буде пізньою. Якщо він не бачить власної тіні, тобто похмура погода, то це означає швидке настання весни.

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