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У Солом’янському районі столиці спалахнула масштабна пожежа – Кличко

У суботу ввечері, 18 лютого, в Солом’янському районі Києва спалахнула масштабна пожежа в одному зі складських приміщень, ілюстративне фото

У суботу ввечері, 18 лютого, в Солом’янському районі Києва спалахнула масштабна пожежа в одному зі складських приміщень, повідомив у телеграмі мер столиці Віталій Кличко.

«Підрозділи ДСНС та КАРС виїхали на місце», – додав мер столиці.

На території колишнього заводу в Дарницькому районі Києва стався вибух, за даними поліції, газового балону. Вибух зруйнував одноповерхову будівлю і спричинив пожежу. Четверо людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення.

Згоодом правоохоронці затримали виконувача обов’язків київського підприємства, на якому напередодні стався вибух.

«Поліцейські з’ясували, що виконуючий обов’язки керуючого підприємством, 65-річний чоловік, порушив правила безпеки на виробництві, внаслідок чого стався вибух», – йдеться в повідомленні.

Чоловіка підозрюють у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей. Поліція вручила йому клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до восьми років ув’язнення.

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