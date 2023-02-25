Масштабну пожежу на складі у Києві загасили, жертв немає – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що повністю загасили пожежу на складі в Подільському районі Києва.

«Займання сталося в одноповерховій складській будівлі, де зберігалися легкозаймисті речовини – лакофарбові матеріали. О 16:12 пожежу було локалізовано на площі 2000 кв. м, та о 17:50 – ліквідовано. На місці було залучено 18 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 94 чоловіка особового складу. Окрім колінчатого підіймача, вперше у столиці до гасіння пожежі було залучено новітній робот пожежогасіння, що значно полегшувало роботу вогнеборців», – розповіли у столичному управлінні ДСНС.

Причину пожежі наразі встановлюють. Жертв та постраждалих немає.

Інформація про пожежу на вулиці Кирилівській надійшла в суботу пообіді. Через пожежу поліція перекрила частково рух транспорту неподалік. Його вже відновили.