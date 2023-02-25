У Києві спалахнула пожежа в Подільському районі – мер

У столиці в суботу, 25 лютого, спалахнула масштабна пожежа в Подільському районі, повідомив у телеграмі мер Києва Віталій Кличко.

«Пожежа на підприємстві в Подільському районі столиці. Всі служби вже на місці. Подробиці – згодом», – зазначив міський голова.

За словами очевидців, правоохоронці перекрили вулицю Новокостянтинівську.

Зазначимо, в суботу ввечері, 18 лютого, в Солом’янському районі Києва спалахнула масштабна пожежа в одному зі складських приміщень, повідомив у телеграмі мер столиці Віталій Кличко.

«Підрозділи ДСНС та КАРС виїхали на місце», – додав мер столиці.

Згодом стало відомо, що палає одноповерхове металеве приміщення складу. Пожежа на площі 100 квадратних метрів. Потерпілих не виявили, уточнили рятувальники, котрі прибули на місце події. Пожежу вдалося локалізувати.