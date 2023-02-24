Війська РФ обстріляли дитсадок у Херсоні – ОВА

Російські війська обстріляли дитсадок у Херсоні, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація в телеграмі.

«Російські окупанти обстріляли дитсадок у Корабельному районі Херсона. Через влучання ворожого снаряду сталася пожежа. Нині її ліквідацією займаються рятувальники», – йдеться у повідомленні.

Люди не постраждали.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.