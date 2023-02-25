Пожежу на складі лакофарбових виробів у Києві локалізували, але ще не загасили – Кличко

Пожежу в Подільському районі Києва на складі лакофарбових виробів локалізовано, повідомив мер столиці Віталій Кличко. За даними міського голови, рятувальники продовжують гасити вогонь.

У Київській міській військовій адміністрації інформують, станом на 17:00 постраждалих внаслідок пожежі не виявлено.

Інформація про пожежу на вулиці Кирилівській надійшла в суботу пообіді. Займання сталося в одноповерховій складській будівлі. Полум’я охопило близько 2 тис квадратних метрів площі складу.

Через пожежу поліція перекрила рух на частині вулиці Новокостянтинівська та повністю на вулиці Нахімова.