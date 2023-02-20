Антонівка біля Херсона, передмістя Запоріжжя і Донеччина – влада розповіла про жертви через обстріли РФ

На Херсонщині російські війська у понеділок завдали вдару по селищу Антонівка, загинуло двоє людей, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

«Коли поряд розірвався один із ворожих снарядів, місцеві мешканці, чоловік та дружина, дістали мінно-вибухову травму. Постраждалі загинули на місці», – йдеться у повідомленні.

За повідомленнями, чоловік був співробітником дитячої обласної клінічної лікарні.

На Донеччині через обстріл російських військ загинула одна людина, ще двоє – поранені. Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації, обстріляли російські війська село Іванопілля Костянтинівської громади. Також завдали артилерійських ударів по Торецьку, з реактивних систем залпового вогню «Град» обстріляли село Новий Комар, а також били артилерією та ракетою по Авдіївці.

«Від вогню окупантів знищені або пошкоджені житлові будинки, школа, «Пункт незламності», автомобілі, магазини, кав'ярня та приміщення промислових підприємств», – повідомив Кириленко.

Вдарили російські війська у понеділок і по передмістю Запоріжжя. Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.