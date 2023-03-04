Число загиблих унаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросло до 10 – ДСНС

Кількість людей, які загинули внаслідок ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку в Запоріжжі в ніч на 2 березня, зросла до 10, повідомило 4 березня головне управління ДСНС України в Запорізькій області.

«Уже дві доби рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі. У цілодобовому режимі рятувальники продовжують роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку. Станом на 07:00 4 березня рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих жителів будинку. Загалом з-під завалів будинку рятувальники деблокували 10 загиблих, з яких одна дитина», – ідеться в повідомленні рятувальників.

Росія завдала ракетного удару по будинку в Запоріжжі в ніч на 2 березня, внаслідок чого будинок частково зруйнований. За даними місцевої прокуратури, попередньо була використана ракета ЗРК С-300.

Правоохоронці почали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Російські військові обстрілюють Запоріжжя упродовж багатьох місяців. Близькість лінії фронту дозволяє їм обстрілювати обласний центр переробленими для наземного застосування ракетами С-300, які не можуть бути збиті наявними в українських військових засобами ППО. Ці ракети, конструктивно призначені для ураження повітряних цілей, не мають високої точності під час стрільби по наземних обʼєктах.