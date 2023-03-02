Росія посилює фільтраційні заходи на окупованих частинах Запоріжжя та Херсонщини – Генштаб ЗСУ

Росія посилює фільтраційні заходи на тимчасово окупованих територіях на півдні України, повідомляє у зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, за даними штабу, до населених пунктів Піщанівка та Пойма на Херсонщині прибули представники ФСБ.

«Противник посилив фільтраційні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей. Зокрема, до населених пунктів Піщанівка та Пойма Херсонської області прибули представники ФСБ. Проводяться масові обшуки житлових приміщень, перевірка телефонів. Основну увагу окупанти приділяють людям, чиї родичі виїхали на неокуповану частину України», – йдеться у повідомленні.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Проте Лівобережжя Херсонщини та частина Запорізької області наразі перебувають під російською окупацією.