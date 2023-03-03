Росія перекидає росгвардійців до Запоріжжя та Херсонщини – пресофіцер 112 бригади ТРО

Російські війська перекидають підрозділи «Росгвардії» на окуповані частини Запорізької та Херсонської областей – про це пресофіцер 112-ї бригади територіальної оборони Андрій Ковальов розповів в ефірі Радіо Донбас.Реалії 3 березня.

«Російські окупанти, очевидно, добряче отримують на горіхи від наших сил спротиву на окупованих територіях і від наших захисників на лінії фронту. Тому на південь України, на тимчасово окуповану територію Запорізької і Херсонської областей російські окупанти перекидають росгвардійців. Їх розквартировують у санаторіях з тим, щоб ці так звані росгвардійці мали би там переслідувати там місцеве українське населення, особливо тих, що не погоджуються з російською окупацією, тих, що, так би мовити, співпрацюють із Силами оборонами України», – сказав він.

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За даними Ковальова, на окупованих територіях силовики «Росгвардії» залишаються в закладах, де їх розмістили, а жителям населених пунктів, де вони розташовані, забороняють виходити на вулицю.

«Тому, очевидно, йдеться про те, що російські окупанти в очікуванні українського наступу. Не хочеться прогнозувати, де він буде відбуватися. Цілком ймовірно, що він може відбуватися і на Запорізькому напрямку, очевидно, що може бути наступ і на Мелітополь», – припустив пресофіцер.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив увечері 3 березня, що російські війська на Запорізькому та Херсонському напрямках ведуть оборону і намагаються покращити тактичне положення для відновлення наступу.