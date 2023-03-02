На окупованій Херсонщині посилюється примусова російська паспортизація – влада

Російська окупаційна влада посилює примусову паспортизацію жителів лівобережної Херсонщини, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» міський голова Скадовська Олександр Яковлєв.

«Якщо ти паспорт не оформив, то тобі ставлять питання, чому ти цього не робиш. Ти маєш якось це аргументувати. Сказати: «не хочу, не буду», такий варіант не дуже є добрим для людей. Тиск здійснюється на власників нерухомості, майна, автотранспорту з метою змусити їх зареєструвати майно в російських реєстрах. Відповідно, для того, щоб зробити це, потрібно оформити російський паспорт. Навіть є інформація, що вони попереджають, що з березня перестануть видавати пенсії тим, хто не має російського паспорта», – розповів Яковлєв.

Цю інформацію підтвердив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

«Залякують людей тим, що будуть відбирати майно. Якщо людина не отримала російський паспорт, то відповідно вона не має права і на жодну власність на окупованій території. Це означає, що людина не може користуватися автомобілем, бо він не перереєстрований, земельною ділянкою, навіть своєю домівкою. Тому окупанти погрожують тим, що будуть відбирати абсолютно все майно, якщо людина не отримала російський паспорт», – сказав депутат.

З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може незалежно перевірити озвучені дані.

Раніше про те, що російські військові продовжують примусову паспортизацію населення на окупованих територіях Херсонщини, заявляли в Генштабі ЗСУ.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.