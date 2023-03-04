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ОВА: російська армія обстріляла село в Херсонській області

Обстріл російськими військами зупинки громадського транспорту та житлових будинків 21 лютого 2023 року, ілюстративне фото

У суботу, 4 березня, армія РФ обстріляла село на Херсонщині, повідомляє у телеграмі пресслужба місцевої ОВА.

«Сьогодні опівдні російська армія обстріляла село Львове Тягинської громади, – є загиблий», – уточнили в ОВА.

За даними місцевої влади, 57-річний чоловік під час обстрілу отримав уламкове поранення грудної клітини, в результаті чого загинув у власному будинку.

Крім того, у селі пошкоджені кілька осель мирних мешканців та Будинок культури.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Проте Лівобережжя Херсонщини та частина Запорізької області наразі перебувають під російською окупацією.

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