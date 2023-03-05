Запоріжжя: рятувальники знайшли ще двох загиблих внаслідок удару по житловому будинку

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару в Запоріжжі зросла до 13 людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 5 березня.

За повідомленням, ліквідація наслідків ракетного удару триває.

«Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували чотирьох котів та собаку. З-під завалів будинку рятувальники деблокували 13 загиблих, з них 8-місячну дитину», – заявляють рятувальники.

Служба додає, що її співробітники продовжують пошук постраждалих і демонтують зруйновані конструкції будинку.

Росія завдала ракетного удару по будинку в Запоріжжі в ніч на 2 березня, внаслідок чого будинок частково зруйнований. За даними місцевої прокуратури, попередньо була використана ракета ЗРК С-300.

Правоохоронці почали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Російські військові обстрілюють Запоріжжя упродовж багатьох місяців. Близькість лінії фронту дозволяє їм обстрілювати обласний центр переробленими для наземного застосування ракетами С-300, які не можуть бути збиті наявними в українських військових засобами ППО. Ці ракети, конструктивно призначені для ураження повітряних цілей, не мають високої точності під час стрільби по наземних обʼєктах.