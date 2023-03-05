Російські війська влучили в автомобіль на Харківщині, загинуло подружжя – прокуратура

Російська армія обстріляла село Бударки Вовчанської громади 5 березня, повідомила Харківська обласна прокуратура.
«Окупанти влучили в автомобіль, в якому перебувало подружжя. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці. Наразі всі деталі встановлюються», – повідомило відомство.
Правоохоронці за керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківщини відкрили досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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Вранці 5 березня російські війська вкотре атакували місто Куп’янськ на Харківщині.
Харків та область регулярно зазнають ударів російських військ.
Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.
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