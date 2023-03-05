Російські військові обстріляли Куп’янськ, загинула людина – ОВА

Російські окупати вранці 5 березня вкотре атакували місто Куп’янськ на Харківщині, йдеться в повідомленні голови ОВА Олега Синєгубова в телеграмі.

Також внаслідок обстрілу у місті були пошкоджені заклад освіти, пологовий будинок, загинула одна людина, уточнив чиновник.

«Пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури. Сталася пожежа. На місці працюють рятувальники, інформація уточнюється», – розповів він про наслідки ранкового обстрілу.

Крім того, за його словами, вчора, після 23:00, внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янську було зруйновано щонайменше п’ять житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі.

«Через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік», – розповів очільник регіону, додавши, що внаслідок атак у місті пошкоджено будівлю освітнього закладу та пологовий будинок.

Харків та область регулярно зазнають ударів російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.