Армія РФ атакувала Вовчанськ на Харківщині, поранено жінку – поліція

У суботу, 4 березня, російські військова обстріляли Вовчанськ на Харківщині, повідомляє пресслужба місцевої Нацполіції.

«У місті Вовчанськ Чугуївського району від ворожих обстрілів були пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди, гараж», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждала 69-річна жінка, яка їхала на велосипеді та потрапила під обстріл.

«Вона самостійно звернулась до лікарні», – додали у поліції.

Харків та область регулярно зазнають ударів російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.