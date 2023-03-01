Внаслідок обстрілу російськими військами Сумщини пошкоджено лінію електропередач – ОВА

Внаслідок обстрілу російськими військами Сумської області у середу ввечері пошкоджено лінію електропередач, повідомила обласна військова адміністрація.

«Ворог здійснив артилерійський обстріл, попередньо 152 мм снарядами, на ділянках місцевості Сумського району. В результаті обстрілу було пошкоджено лінію електропередач. Тож у прикордонних населених пунктах на деякий час можливі перебої з електропостачанням», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією ОВА, постраждалих немає.

Ввечері 1 березня Сумська ОВА повідомляла, що звуки вибухів, які могли почути жителі Сум, – це відлуння обстрілів прикордоння з важкої артилерії.

Останнім часом російська армія систематично обстрілює прикордоння.