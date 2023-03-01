ОВА: звуки вибухів у Сумах – це відлуння обстрілів прикордоння із важкої артилерії

Звуки вибухів, які жителі Сум чули приблизно годину тому, – це відлуння обстрілів прикордоння з важкої артилерії, повідомила у Telegram пресслужба Сумської ОВА.

«Для жителів обласного центру загрози немає. Останнім часом росіяни систематично обстрілюють прикордоння. А через погодні умови та нічний час доби жителі Сум можуть чути ці звуки обстрілів», – повідомили в Сумській ОВА.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.