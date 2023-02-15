Харківська облрада просить парламент перейменувати село Ватутіне на Залужне

Харківська обласна рада просить Верховну Раду України перейменувати село Ватутіне на Залужне.

«Село Нововодолазької громади відмовляється від назви, яка є іменем радянського генерала», – йдеться в повідомленні облради у фейсбуці.

Повідомляється, що від Нововодолазької селищної ради надійшов лист-звернення та пакет документів щодо ухвалення обласною радою рішення клопотати перед законодавцями про перейменування села на Харківщині.

14 лютого на сесії Харківська облрада ухвалила рішення «Про перейменування села Ватутіне Харківського району Харківської області». Тепер відповідний проєкт має розглянути парламент.

Нововодолазький селищний голова Олександр Єсін у коментарі «Суспільне Харків» пояснив, що багато хто подумав, що нова назва – на честь головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, але насправді назва розшифровується як «за лугом», бо село розташовується «за лугом біля річки Вільхуватка».

На початку 1920-х років Микола Ватутін брав участь у встановленні радянської влади на території України. Пізніше вступив до лав Червоної армії. Під керівництвом генерала в часи Другої світової війни радянська армія зазнавала «величезних втрат». Історики, зокрема, Володимир В’ятрович, також оцінювали Ватутіна як відповідального за великі втрати Червоної армії. Ватутін помер 1944 року після поранення, отриманого, коли його колона потрапила в засідку Української повстанської армії (УПА).