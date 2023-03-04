Медведєв погрожує «салютом із «Калібрів» заводу, який Rheinmetall планує збудувати в Україні

Колишній російський президент, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв погрожує знищенням заводу, про плани будівництва якого в Україні заявив німецький концерн Rheinmetall.

«Якщо все ж таки фріци (зневажлива назва німців – ред.) вирішать будувати по-справжньому, чекаємо з нетерпінням. Ця подія буде належним чином відзначена салютом із «Калібрів» та інших піротехнічних пристроїв», – написав Медведєв 4 березня в телеграмі.

Перед тим Spiegel та Reuters повідомили з посиланням на німецький оборонний концерн Rheinmetall, що провідний виробник зброї веде переговори щодо будівництва заводу з виробництва танків на території України. Про це в інтервʼю Rheinische Post заявив голова компанії Армін Папперґер.

Бізнесмен вважає, що будівництво заводу коштуватиме приблизно 200 мільйонів євро і його можна буде захистити засобами ППО від нальотів російської авіації.

За його прогнозами, підприємство зможе випускати на рік до 400 основних бойових танків типу Panther KF51 (прототип бойового танка нового покоління, представлений Rheinmetall улітку 2022 року, який, як передбачається, має замінити застарілі Leopard 2).

Папперґер охарактеризував переговори з урядом України як перспективні, висловивши сподівання, що рішення буде ухвалене впродовж наступних двох місяців.