Німеччина просить Швейцарію продати законсервовані танки Leopard 2

Німеччина попросила Швейцарію продати їй частину своїх законсервованих танків Leopard 2, повідомив швейцарський уряд 3 березня, в рамках угоди, яка може дозволити Німеччині та іншим країнам збільшити військову допомогу Україні.

Німеччина хоче, щоб Швейцарія продала частину танків виробнику Rheinmetall, що дозволить замінити танки, які Німеччина та інші країни Євросоюзу поставили в Україну.

Німеччина, Польща, Португалія, Фінляндія і Швеція – серед країн, які надсилають танки Leopard на допомогу Україні для захисту від вторгнення Росії. Це створює прогалини у їхніх власних арсеналах.

Міністерство оборони Швейцарії не повідомило, скільки танків хоче закупити Німеччина.

Як повідомило агентство dpa, Швейцарія має 230 танків Leopard 2, з яких 134 перебувають на озброєнні. Решта 96 – законсервовані, але тепер потрібно вирішити, чи означає це «виведення з експлуатації», тому що, згідно зі швейцарським законодавством, продавати можна лише списану техніку.