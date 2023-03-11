Іран заявив про завершення процедури закупівлі Су-35 у Росії

Іран завершив процедуру закупівлі російських винищувачів Су-35, повідомило 11 березня іранське державне телебачення IRIB із посиланням на постійне представництво Ірану в ООН.

«Іран звернувся до низки країн із проханням вивчити можливість продажу Ірану винищувачів, і Росія дала позитивну відповідь на цей запит», – йдеться у повідомленні.

Постійне представництво не повідомило про умови контракту, про те, коли його було укладено і скільки бойових літаків буде поставлено.

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Турецьке агентство Anadolu з посиланням на іранські ЗМІ пише, що може йтися про 24 винищувачі. Таке ж число раніше називав ізраїльський 12-й канал – за його даними, йдеться про бойові машини, які спочатку планували продати Єгипту.

Reuters зазначає, що Іран на озброєнні зараз має лише кілька десятків бойових літаків, причому основу ВПС, як і раніше, складають американські літаки, поставлені ще до ісламської революції 1979 року. Є на озброєнні в Ірану також літаки радянського та російського виробництва – насамперед МіГ-29 і Су-24. У разі їх постачання Су-35 стануть найсучаснішими літаками на озброєнні Ірану. Іранські ЗМІ стверджують, що російський винищувач «є одним із найпотужніших винищувачів четвертого і більше покоління у світі». Білий дім попереджав, що постачання російських винищувачів може змінити баланс сил у регіоні.

IRIB повідомляє, що Іран після зняття з країни санкцій ООН, які забороняли постачання Тегерану озброєнь, вів переговори щодо закупівлі винищувачів із кількома іншими неназваними країнами. Про те, що домовленості було досягнуто з Росією, у січні нинішнього року в інтерв’ю агентству «Таснім» заявив член комітету іранського парламенту з національної безпеки Шахріар Гейдарі. Він тоді казав, що постачання винищувачів може відбутися вже навесні.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

У грудні представник адміністрації президента США Джо Байдена повідомив журналістам, що співпраця Росії та Ірану у військовій сфері досягла «безпрецедентного рівня».

Через це і Євросоюз, і США запровадили санкції проти Ірану.

Спочатку в Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. Проте у листопаді міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що Іран надавав Росії дрони-камікадзе, але це нібито відбулося за кілька місяців до масштабного вторгнення в Україну.

Винищувачі-бомбардувальники Су-35 використовуються російською армією з 2014 року та активно пропонуються на експорт. Літаки розраховані на завдання ракетно-бомбових ударів у глибині території противника. У війні з Україною Росія використовує їх в обмеженому масштабі через насичення української армії системами протиповітряної оборони.