Данілов: Росія вичерпує запаси озброєння

Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння, заявив 11 березня секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

«Ракети, військова техніка накопичувалася десятиліттями. Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію. Корупційна економіка не в стані забезпечити фронт, зовнішня допомога для терористичної Росії – питання першочергової ваги», – написав він у твітері.

9 березня під час останнього масованого удару по Україні, за даними Генштабу ЗСУ, Росія запустила понад 80 ракет різного базування, зокрема шість «Кинджалів» і 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російські військові під час удару по Україні 9 березня використали місячний обсяг виробництва ракет.

Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки зауважило, що ймовірна причина збільшення інтервалу між російськими ракетними ударами по Україні може бути в тому, що Росії потрібен час на виготовлення нових ракет.