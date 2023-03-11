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Данілов: Росія вичерпує запаси озброєння

Три російські ракети, запущені по території України з Бєлгородської області Росії, які було видно на світанку в Харкові, 9 березня 2023 року

Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння, заявив 11 березня секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

«Ракети, військова техніка накопичувалася десятиліттями. Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію. Корупційна економіка не в стані забезпечити фронт, зовнішня допомога для терористичної Росії – питання першочергової ваги», – написав він у твітері.

9 березня під час останнього масованого удару по Україні, за даними Генштабу ЗСУ, Росія запустила понад 80 ракет різного базування, зокрема шість «Кинджалів» і 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російські військові під час удару по Україні 9 березня використали місячний обсяг виробництва ракет.

Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки зауважило, що ймовірна причина збільшення інтервалу між російськими ракетними ударами по Україні може бути в тому, що Росії потрібен час на виготовлення нових ракет.

Російський масований обстріл України 9 березня, у день народження Тараса Шевченка
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Російський масований обстріл України 9 березня, у день народження Тараса Шевченка

9 березня Росія завдала нового масштабного обстрілу України, спричинивши численні відключення електроенергії по всій країні та припинення електропостачання Запорізької атомної електростанції. Влада повідомила, що є жертви

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