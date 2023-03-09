У ЗСУ назвали особливості масованого удару РФ 9 березня і розповіли, коли можливий новий

У Повітряних силах Збройних сил України заявили, що російський ракетний удар 9 березня відрізнявся від попередніх «великим спектром» задіяного озброєння і використанням великої кількості ракет«Кинджал». Про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив в ефірі проєкту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії.

«Застосовано велику кількість ракет «Кинджал». Раніше берегли окупанти ці ракети, для них це особливий вид озброєння, яким дуже хвалився Путін, називав його гіперзвуковою ракетою «не имеющей аналогов». Ворог беріг завжди ці ракети, для того, щоб вражати найважливіші об’єкти, які він собі буде обирати в пріоритетах цілей. От бачите, які для них найважливіші об’єкти», – сказав він.

Він додав, що російські сили використали «розмаїття ракет», вісім типів.

«Плюс «шахеди», все це було за одну ніч, для того, щоб розосередити нашу увагу. Увага протиповітряної оборони, так, ускладнюється вона, коли дійсно, з усіх напрямків, з трьох морів, фактично, били і літаками, і кораблями, плюс наземні установки С-300 ми бачимо в прифронтовій зоні. От, власне, ця атака запам’ятається, її особливість в тому, що великий спектр озброєння було задіяно і запущено аж шість одномоментно ракет «Кинджал» із літаків МіГ-31К», – заявив речник.

Юрій Ігнат нагадав, що з 48 крилатих ракет було збито 34 – це ті ракети, які Україна може збивати: «Калібр», Х-101, Х-555.

«Збито, як на такий удар, доволі серйозну кількість цих ракет, чотири «шахеди» і вісім ракет керованих авіаційних – було зроблено певні заходи з протидії, і ракети ці теж не досягли цілей, це теж можна записати до нашого активу», – сказав він.

У відповідь на запитання про те, коли можливий новий масований обстріл, Юрій Ігнат зауважив: «очевидно, що ворог не відмовився від своїх намірів нищити нашу інфраструктуру».

«У будь-якому випадку ракети не виготовляються швидко. Вони (Росія – ред.) весь стратегічний запас ракет викинули на осінньо-зимовий період, коли хотіли зимою нас заморозити і залишити нас без тепла і світла. Цілі своєї не досягли, і це дещо виглядає як агонія сьогодні», – додав він. Якогось можливого часового періоду, коли очікувати нового удару, речник не навів.

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Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про трьох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули п’ятеро людей.

У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені. У регіонах є обмеження в енергопостачанні. Повідомлялося про затримки поїздів.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, армія РФ запустила по території України 81 ракету різного базування, зокрема шість «Кинджалів» і 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.