Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Російські війська здійснили 81 ракетний пуск по Україні вночі – Залужний

Крім того, російська армія вісім разів запускала ударні дрони Shahed-136/131, додав головнокомандувач ЗСУ

Вночі проти 9 березня російські війська здійснили 81 пуск ракет різного базування, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Зокрема, уточнив він, йдеться про:

  • 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555
  • 20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»
  • 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22
  • 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 «Кинджал»
  • 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59
  • 13 пусків зенітних керованих ракет С-300

Крім того, російська армія вісім разів запускала ударні дрони Shahed-136/131.

«Силами та засобами Повітряних Сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА «Shahed-136/131». Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей», – заявив Залужний.

Читайте також: Влада озвучила кількість збитих ракет на півдні України. У центрі є пошкодження

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про двох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули четверо людей. У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені. У регіонах є обмеження в енергопостачанні. Повідомлялося про затримки поїздів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG