Російські війська здійснили 81 ракетний пуск по Україні вночі – Залужний

Вночі проти 9 березня російські війська здійснили 81 пуск ракет різного базування, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Зокрема, уточнив він, йдеться про:

28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555

20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»

6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22

6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 «Кинджал»

8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59

13 пусків зенітних керованих ракет С-300

Крім того, російська армія вісім разів запускала ударні дрони Shahed-136/131.

«Силами та засобами Повітряних Сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА «Shahed-136/131». Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей», – заявив Залужний.

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Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про двох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули четверо людей. У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені. У регіонах є обмеження в енергопостачанні. Повідомлялося про затримки поїздів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.