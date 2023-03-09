ОВА озвучили кількість збитих ракет на півдні України. У центрі є пошкодження

У небі над Миколаївщиною збито дев’ять російських ракет під час сьогоднішнього масованого удару, повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

«Підрозділами протиповітряної оборони над Миколаївщиною знищено дев’ять ракет різного типу», – повідомив він.

Водночас у небі над Одещиною збито шість ракет та один безпілотний літальний апарат, розповів голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Марченко.

За його словами, внаслідок ракетного удару в Одеській області пошкоджено декілька ліній електропередач та опора. Наразі діють погодинні екстрені відключення електроенергії.

Раніше Марченко повідомляв про влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури області, а також пошкоджені житлові будинки – постраждалих немає.

В Одесі, за даними влади, через тривалу повітряну тривогу школярам будь-якої форми навчання дозволили сьогодні пропустити заняття.

Водночас російська ракета влучила в енергетичний об’єкт у Кропивницькому районі Кіровоградської області, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Telegram.

«Чергова масована ворожа атака. Ворог лупить по критичній інфраструктурі ракетами і дронами. В Кропивницькому районі – влучання в об’єкт енергетики. Відповідні служби – на місці. Без жертв», – повідомив Райкович.

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про двох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули четверо людей. У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені. У регіонах є обмеження в енергопостачанні. Повідомлялося про затримки поїздів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.