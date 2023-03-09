Російська атака на Київ: троє людей постраждали, п’ять автомобілів знищені – МВС

Внаслідок російської масованої атаки в Києві постраждали троє людей, повідомляє Міністерство внутрішніх справ 9 березня.

«Внаслідок ракетного удару по столиці постраждало троє осіб, пошкоджено автомобілі та будівлі. На місці працюють усі профільні служби», – йдеться в повідомленні.

На місцях влучань працюють рятувальники, поліцейські та медики.

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«Також внаслідок вибуху п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено. Разом із тим, пошкоджені фасади будинків, які знаходяться поряд», – додає відомство.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок екстрених відключень наразі 40% споживачів у столиці без опалення, водночас водопостачання «працює в штатному режимі».

Раніше компанія «ДТЕК» повідомила, що в столиці скасовані екстрені відключення світла, натомість вони ще діють в частині Голосіївського, Солом’янського та Святошинського районів.

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Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про двох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули четверо людей. У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені. У регіонах є обмеження в енергопостачанні. Повідомлялося про затримки поїздів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.