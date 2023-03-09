На Запоріжжі п’ять російських ракет влучили в об’єкт критичної інфраструктури – ОВА

Російська масована ракетна атака пошкодила об’єкт критичної інфраструктури в Запорізькій області, повідомляє обласна військова адміністрація.

«В Запорізькій області мішенню п’яти російських ракет (попередньо С-300) став один з об’єктів критичної інфраструктури. Постраждалих немає. Відповідні служби працюють на місці», – повідомляє обласна влада.

ОВА назвала ситуацію контрольованою.

Читайте також: Екстрені відключення світла в Києві скасовані, частина Одещини знеструмлена – «ДТЕК»

Як повідомила група «ДТЕК», внаслідок російських обстрілів 9 березня постраждали три теплоелектростанції «ДТЕК Енерго». Обладнання підприємств «серйозно пошкоджено». Після відбою тривоги енергетики почали ліквідацію наслідків, додають у компанії.

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про двох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули четверо людей. У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені. У регіонах є обмеження в енергопостачанні. Повідомлялося про затримки поїздів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.