ДСНС: кількість загиблих через падіння російської ракети на Львівщині зросла

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок російського ракетного удару Львівської області

«9 березня близько 04:00 в Золочівському районі внаслідок ракетного удару відбулось руйнування двох приватних житлових будинків. Під час проведення робіт з розбору зруйнованих конструкцій будинків рятувальниками виявлено 5 загиблих людей (3 чоловіків та 2 жінки)», – йдеться в повідомленні.

Роботи з розбору конструкцій зруйнованих будинків тривають, повідомили рятувальники.

Раніше сьогодні голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький казав про чотирьох загиблих через удар по житловій зоні у Золочівському районі Львівщини. Пожежа після ракетного удару, за його словами, знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні, пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури у деяких регіонах. Відомо наразі також про двох постраждалих у Києві та двох постраждалих і загиблого на Дніпропетровщині.