Наслідки масованого російського обстрілу України 9 березня: «привітали з днем народження Тараса Шевченка»

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. Є загиблі і поранені. У регіонах та столиці є обмеження в енергопостачанні. Повідомлялося про затримку потягів. Радіо Свобода зібрало тут інформацію про наслідки обстрілів цивільних об'єктів, вчинених російською армією 9 березня – на день народження Тараса Шевченка.

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На початку доби 9 березня Російська Федерація завдала масованого ракетного удару по по об'єктах критичної інфраструктури.

Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.

Усього було випущено 81 ракету різного типу та 8 дронів-камікадзе, повідомив у Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»;

6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 «Кинджал»;

8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

8 пусків ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Аварійна ситуація на ЗАЕС, заходи на інших АЕС

Близько 4-ї години ранку внаслідок російських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою, повідомила вранці 9 березня компанія НАЕК «Енергоатом».

станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час російської окупації;

5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан;

увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу. В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що усі атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів.

Ситуація критична. Терміново необхідні дії усієї міжнародної спільноти задля виведення рашистських терористичних угрупувань з території Запорізької АЕС

«Через окупацію станції та втручання представників «Росатома» в її роботу можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС у безпековому режимі значно обмежені. Наразі терміново необхідні дії усієї міжнародної спільноти задля виведення рашистських терористичних угрупувань з території Запорізької АЕС, передачі її під повний контроль компетентного легітимного оператора – українського «Енергоатома», та відновлення умов збереження ядерної, радіаційної та фізичної безпеки ядерного об’єкта», – наголошують у компанії.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.

Львівщина

Вранці 9 березня голова обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що у Львівській області внаслідок російського ракетного обстрілу загинуло 4 людей.

За його словами, у Золочівському районі російська ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа, яку вже загасили.

«На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди», ‒ повідомив керівник області.

Пожежа знищила три житлові будинки. Три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

9 березня близько 04:00 в Золочівському районі внаслідок ракетного удару відбулось руйнування двох приватних житлових будинків. Загинуло 5 людей

Пізніше, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій уточнили: на Львівщині загинуло 5 цивільних людей.

«9 березня близько 04:00 в Золочівському районі внаслідок ракетного удару відбулось руйнування двох приватних житлових будинків. Під час проведення робіт з розбору зруйнованих конструкцій будинків рятувальниками виявлено 5 загиблих людей (3 чоловіків та 2 жінки)», – йдеться в повідомленні.

Роботи з розбору конструкцій зруйнованих будинків тривають, повідомили рятувальники.

Дніпропетровщина

У чотирьох районах Дніпропетровської області зафіксовані влучання після масованих російських ударів, є загиблий і поранені, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. «Прильоти» – у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Попередньо, через цю масовану атаку одна людина загинула, дві – постраждали. Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідують наслідки атак», – повідомив Лисак.

Він також зазначив, що продовжуються і російські артилерійські обстріли – постраждала Нікопольщина.

«Внаслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань. Усюди продовжується обстеження територій», – повідомив посадовець.

Загалом, за даними ОВА, над Дніпропетровщиною сили протиповітряної оборони збили сім російських ракет.

Київ

Зранку 9 березня в Києві, в Голосіївському і Святошинському районах, пролунали вибухи – постраждали двоє людей. Через ракетну атаку енергетики застосували екстрені відключення енергопостачання.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що вночі і вдосвіта 9 березня столиця зазнала удару військ РФ з різних типів повітряного озброєння.

«У столиці тривога тривала майже 7 годин. Протягом цього часу рашисти випустили практично всі типи свого повітряного озброєння – починаючи від баражуючих боєприпасів Shahed і до майже всього найменування крилатих ракет. Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Але, на жаль, аеробалістична ракета типу «Кинджал» (попередня інформація) влучила в обʼєкт інфраструктури. Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває, – повідомив Попко.

В Святошинському районі, крім двох поранених, рештки ракети пошкодили також автомобілі, зазначив начальник КМВА.

В результаті російської ракетної атаки 40% споживачів залишилися без опалення через екстрені відключення електроенергії, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

«Водопостачання працює в штатному режимі», – повідомив мер.

Повітряну тривогу було скасовано у Києві близько 8-ї ранку.

Станом на 10 ранку у Києві вже загалом були скасовані екстрені відключення світла, повідомила енергопостачальна компанія «ДТЕК».

«Київ: скасовані екстрені відключення світла. Однак через перенавантаження однієї з ліній екстрені відключення ще діють в частині Голосіївського, Солом’янського та Святошинського районів», – йдеться в повідомленні.

Житомир

Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що в ніч на 9 березня російська армія завдала ударів по місту дронами-камікадзе з боку військ РФ.

«З кранів не тече вода, в більшості будинків міста немає електроенергії – все це після нічного удару по Житомиру «Шахедами», – повідомив Сухомлин у відеозверненні.

Він зазначив, що постраждалих через удар немає.

Сухомлин додав, що енергетики і комунальники працюють, та висловив сподівання, що через декілька годин у Житомирі відновлять водопостачання. Електротранспорт на маршрути не виводитимуть.

Миколаївщина і Одещина

У небі над Миколаївщиною збито дев’ять російських ракет під час сьогоднішнього масованого удару, повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

«Підрозділами протиповітряної оборони над Миколаївщиною знищено дев’ять ракет різного типу», – повідомив він.

Водночас у небі над Одещиною збито шість ракет та один безпілотний літальний апарат, розповів голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Марченко.

За його словами, внаслідок ракетного удару в Одеській області пошкоджено декілька ліній електропередач та опора. Наразі діють погодинні екстрені відключення електроенергії.

Раніше Марченко повідомляв про влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури області, а також пошкоджені житлові будинки – постраждалих немає.

В Одесі, за даними влади, через тривалу повітряну тривогу школярам будь-якої форми навчання дозволили сьогодні пропустити заняття.

Кіровоградщина

Російська ракета влучила в енергетичний об’єкт у Кропивницькому районі Кіровоградської області, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Telegram.

«Чергова масована ворожа атака. Ворог лупить по критичній інфраструктурі ракетами і дронами. В Кропивницькому районі – влучання в об’єкт енергетики. Відповідні служби – на місці. Без жертв», – повідомив Райкович.