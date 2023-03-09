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Наслідки масованого російського обстрілу України 9 березня: «привітали з днем народження Тараса Шевченка»

Кияни дивляться на результат влучення російської ракети в цивільний об'єкт у Києві. Україна, 9 березня 2023 року

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. Є загиблі і поранені. У регіонах та столиці є обмеження в енергопостачанні. Повідомлялося про затримку потягів. Радіо Свобода зібрало тут інформацію про наслідки обстрілів цивільних об'єктів, вчинених російською армією 9 березня – на день народження Тараса Шевченка.

Інформація оновлюється

На початку доби 9 березня Російська Федерація завдала масованого ракетного удару по по об'єктах критичної інфраструктури.

Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.

Усього було випущено 81 ракету різного типу та 8 дронів-камікадзе, повідомив у Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

  • 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
  • 20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»;
  • 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;
  • 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 «Кинджал»;
  • 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
  • 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.
  • 8 пусків ударних БпЛА «Shahed-136/131».
Російська ракета над Україною. Фото Жанни Кадирової із виставки у Німеччині.
Російська ракета над Україною. Фото Жанни Кадирової із виставки у Німеччині.

Аварійна ситуація на ЗАЕС, заходи на інших АЕС

Близько 4-ї години ранку внаслідок російських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою, повідомила вранці 9 березня компанія НАЕК «Енергоатом».

  • станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час російської окупації;
  • 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан;
  • увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу. В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що усі атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів.

Пожежа під окупованою Росією ЗАЕС. Фото від 24 серпня 2022 року
Пожежа під окупованою Росією ЗАЕС. Фото від 24 серпня 2022 року
Ситуація критична. Терміново необхідні дії усієї міжнародної спільноти задля виведення рашистських терористичних угрупувань з території Запорізької АЕС
Енергоатом

«Через окупацію станції та втручання представників «Росатома» в її роботу можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС у безпековому режимі значно обмежені. Наразі терміново необхідні дії усієї міжнародної спільноти задля виведення рашистських терористичних угрупувань з території Запорізької АЕС, передачі її під повний контроль компетентного легітимного оператора – українського «Енергоатома», та відновлення умов збереження ядерної, радіаційної та фізичної безпеки ядерного об’єкта», – наголошують у компанії.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.

Львівщина

Вранці 9 березня голова обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що у Львівській області внаслідок російського ракетного обстрілу загинуло 4 людей.

За його словами, у Золочівському районі російська ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа, яку вже загасили.

«На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди», ‒ повідомив керівник області.

Пожежа знищила три житлові будинки. Три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

9 березня близько 04:00 в Золочівському районі внаслідок ракетного удару відбулось руйнування двох приватних житлових будинків. Загинуло 5 людей
ДСН

Пізніше, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій уточнили: на Львівщині загинуло 5 цивільних людей.

«9 березня близько 04:00 в Золочівському районі внаслідок ракетного удару відбулось руйнування двох приватних житлових будинків. Під час проведення робіт з розбору зруйнованих конструкцій будинків рятувальниками виявлено 5 загиблих людей (3 чоловіків та 2 жінки)», – йдеться в повідомленні.

Роботи з розбору конструкцій зруйнованих будинків тривають, повідомили рятувальники.

Дніпропетровщина

У чотирьох районах Дніпропетровської області зафіксовані влучання після масованих російських ударів, є загиблий і поранені, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. «Прильоти» – у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Попередньо, через цю масовану атаку одна людина загинула, дві – постраждали. Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідують наслідки атак», – повідомив Лисак.

Він також зазначив, що продовжуються і російські артилерійські обстріли – постраждала Нікопольщина.

«Внаслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань. Усюди продовжується обстеження територій», – повідомив посадовець.

Загалом, за даними ОВА, над Дніпропетровщиною сили протиповітряної оборони збили сім російських ракет.

Київ

Зранку 9 березня в Києві, в Голосіївському і Святошинському районах, пролунали вибухи – постраждали двоє людей. Через ракетну атаку енергетики застосували екстрені відключення енергопостачання.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що вночі і вдосвіта 9 березня столиця зазнала удару військ РФ з різних типів повітряного озброєння.

«У столиці тривога тривала майже 7 годин. Протягом цього часу рашисти випустили практично всі типи свого повітряного озброєння – починаючи від баражуючих боєприпасів Shahed і до майже всього найменування крилатих ракет. Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Але, на жаль, аеробалістична ракета типу «Кинджал» (попередня інформація) влучила в обʼєкт інфраструктури. Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває, – повідомив Попко.

Рятувальник пряцюють на місці влучення російської ракети у Києві. 9 березня 2023 року
Рятувальник пряцюють на місці влучення російської ракети у Києві. 9 березня 2023 року

В Святошинському районі, крім двох поранених, рештки ракети пошкодили також автомобілі, зазначив начальник КМВА.

В результаті російської ракетної атаки 40% споживачів залишилися без опалення через екстрені відключення електроенергії, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

«Водопостачання працює в штатному режимі», – повідомив мер.

Повітряну тривогу було скасовано у Києві близько 8-ї ранку.

Станом на 10 ранку у Києві вже загалом були скасовані екстрені відключення світла, повідомила енергопостачальна компанія «ДТЕК».

«Київ: скасовані екстрені відключення світла. Однак через перенавантаження однієї з ліній екстрені відключення ще діють в частині Голосіївського, Солом’янського та Святошинського районів», – йдеться в повідомленні.

Житомир

Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що в ніч на 9 березня російська армія завдала ударів по місту дронами-камікадзе з боку військ РФ.

«З кранів не тече вода, в більшості будинків міста немає електроенергії – все це після нічного удару по Житомиру «Шахедами», – повідомив Сухомлин у відеозверненні.

Він зазначив, що постраждалих через удар немає.

Пам’ятний камінь, встановлений на честь заснування Житомира. Напис: «Року 884 тут було засновано місто Житомир»
Пам’ятний камінь, встановлений на честь заснування Житомира. Напис: «Року 884 тут було засновано місто Житомир»

Сухомлин додав, що енергетики і комунальники працюють, та висловив сподівання, що через декілька годин у Житомирі відновлять водопостачання. Електротранспорт на маршрути не виводитимуть.

Миколаївщина і Одещина

У небі над Миколаївщиною збито дев’ять російських ракет під час сьогоднішнього масованого удару, повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

«Підрозділами протиповітряної оборони над Миколаївщиною знищено дев’ять ракет різного типу», – повідомив він.

Водночас у небі над Одещиною збито шість ракет та один безпілотний літальний апарат, розповів голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Марченко.

За його словами, внаслідок ракетного удару в Одеській області пошкоджено декілька ліній електропередач та опора. Наразі діють погодинні екстрені відключення електроенергії.

Раніше Марченко повідомляв про влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури області, а також пошкоджені житлові будинки – постраждалих немає.

В Одесі, за даними влади, через тривалу повітряну тривогу школярам будь-якої форми навчання дозволили сьогодні пропустити заняття.

Кіровоградщина

Російська ракета влучила в енергетичний об’єкт у Кропивницькому районі Кіровоградської області, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Telegram.

«Чергова масована ворожа атака. Ворог лупить по критичній інфраструктурі ракетами і дронами. В Кропивницькому районі – влучання в об’єкт енергетики. Відповідні служби – на місці. Без жертв», – повідомив Райкович.

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