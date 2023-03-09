Російські війська контролюють щонайменше 50% Бахмута – ISW

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW) станом на 8 березня російські сили зайняли щонайменше 50 відсотків Бахмута на Донеччині.

«Російські сили, ймовірно, посилять атаки на північно-західну та південно-західну частину Бахмута (на північ від Опитного та на південь від Ягідного відповідно), щоб обійти річку Бахмутка», – кажуть американські аналітики.

Водночас, на їхню думку, російські війська навряд чи швидко здійснять прорив за межі Бахмута, якщо захоплять місто.

«ISW продовжує оцінювати, що російський наступ на сході України незабаром досягне кульмінації, якщо російські сили захоплять Бахмут, оскільки російські військові не мають бойової потужності чи підкріплень, необхідних для здійснення прориву поблизу Бахмута», – йдеться в повідомленні.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 8 березня заявив, що російські війська, попри серйозні втрати, все ще можуть бути на порозі взяття Бахмута. За його словами, «це не обов’язково відображає якийсь поворотний момент війни».

В інтерв’ю американському CNN президент України Володимир Зеленський заявив, що, якщо війська РФ отримають контроль над Бахмутом, то в них буде «відкрита дорога» для захоплення ключових міст на сході України.

На останньому засіданні Ставки військово-політичне керівництво країни вирішило продовжувати оборону Бахмута. Українські війська, за даними Генштабу, продовжують утримувати позиції в місті.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ).

Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.