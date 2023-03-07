Зеленський: після Бахмута у військ РФ буде «відкрита дорога» для захоплення ключових міст на сході України

У російських військ буде «відкрита дорога» для захоплення ключових міст на сході України, якщо вони отримають контроль над Бахмутом, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN.



«Для нас це тактика», – сказав Зеленський, наполягаючи на тому, що військове командування єдине в рішенні продовжити оборону міста після тижнів російських атак.



«Ми розуміємо, що після Бахмута вони могли б піти далі. Вони могли б піти до Краматорська, до Слов’янська, це була б відкрита дорога для росіян після Бахмуту в інші міста України на Донецькому напрямку. Тому наші хлопці стоять», – сказав він.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що за підсумками Ставки верховного головнокомандувача військово-політичне керівництво країни вирішило продовжувати оборону Бахмута.

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Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський 6 березня заявив, що бої за Бахмут на Донеччині досягли «найвищого рівня напруження».

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута в п’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.