Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

За добу на Донеччині двоє цивільних загинули, 4 поранені – Кириленко

Прифронтове місто Бахмут на Донеччині, 27 лютого 2023 року

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області напередодні, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко вранці 9 березня.

«На Горлівському напрямку одна людина поранена у Бахмуті, відомо про щонайменше три пошкоджені будинки — місто фактично зруйновано вщент. У Часовому Яру є влучання по території підприємства та у житловий квартал — пошкоджено будинок, без жертв. Гучно було на околицях Соледарської та Торецької громад… Всього за добу росіяни вбили двох людей на Донеччині, поранили ще чотирьох», – заявив голова області.

Читайте також: Російські війська контролюють щонайменше 50% Бахмута – ISW

За його даними, загинув один житель Бахмута і ще один житель Авдіївки.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ).

Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG