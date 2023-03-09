За добу на Донеччині двоє цивільних загинули, 4 поранені – Кириленко

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області напередодні, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко вранці 9 березня.

«На Горлівському напрямку одна людина поранена у Бахмуті, відомо про щонайменше три пошкоджені будинки — місто фактично зруйновано вщент. У Часовому Яру є влучання по території підприємства та у житловий квартал — пошкоджено будинок, без жертв. Гучно було на околицях Соледарської та Торецької громад… Всього за добу росіяни вбили двох людей на Донеччині, поранили ще чотирьох», – заявив голова області.

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За його даними, загинув один житель Бахмута і ще один житель Авдіївки.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ).

Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.